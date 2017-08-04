Навальному запретили баллотироваться в президенты России

Cуд Москвы продлил на год испытательный срок условно осуждённому российскому оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает Интерфакс.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил А.Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, а его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Я не обязан что-то объяснять инспекции. Я два раза в месяц хожу в инспекцию, они ходят ко мне домой, ко мне ходит участковый. Что им от меня надо, я не знаю? Нет никаких объективных причин, почему мне может быть продлён срок, я добропорядочный гражданин. Однако продление срока запретит мне баллотироваться в президенты России", - сказал А.Навальный.

Он считает, что данное ходатайство ФСИН имеет политическую подоплёку.