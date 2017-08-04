Британия не выдаст зятя Березовского России

Магистратский суд Вестминстера отказал в выдаче России Георгия Шуппе - экс-зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского, сообщает BBC.

В России Шуппе обвиняют в организации убийства основателя сетей магазинов "Партия" и "Домино". Сам он эти обвинения называет "вымыслом силовых структур".

Судья магистратского суда, объявив о своем решении, раздал текст с юридическим основанием представителям обеих сторон.

"Я очень рад. Большое спасибо. Теперь я могу спокойно поехать домой к своей семье", - комментируя судебное решение, сказал BBC Георгий Шуппе, прибавив, что дополнительно к этому ничего сказать пока не может по причинам юридического свойства.

Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева и в последовавшей за тем организации убийства последнего в январе 2014 года.

В 1990-х годах Минеев основал сети магазинов "Партия" и "Домино", а в следующем десятилетии стал рантье, живущим на доходы с коммерческой недвижимости.

Георгий Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского от первого его брака с Ниной Коротковой - Екатерине. Сейчас они состоят в разводе.