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Британия не выдаст зятя Березовского России

 

Магистратский суд Вестминстера отказал в выдаче России Георгия Шуппе - экс-зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского, сообщает BBC.

В России Шуппе обвиняют в организации убийства основателя сетей магазинов "Партия" и "Домино". Сам он эти обвинения называет "вымыслом силовых структур".

Судья магистратского суда, объявив о своем решении, раздал текст с юридическим основанием представителям обеих сторон.

"Я очень рад. Большое спасибо. Теперь я могу спокойно поехать домой к своей семье", -  комментируя судебное решение, сказал BBC Георгий Шуппе, прибавив, что дополнительно к этому ничего сказать пока не может по причинам юридического свойства.

Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева и в последовавшей  за тем организации убийства последнего  в январе 2014 года.

В 1990-х годах Минеев  основал сети магазинов "Партия" и "Домино", а в следующем десятилетии стал рантье, живущим на доходы с коммерческой недвижимости.

Георгий Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского от первого его брака с Ниной Коротковой - Екатерине. Сейчас они состоят в разводе.

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