AZAL предупреждает: в Баку фальшивые авиабилеты

В последнее время со стороны авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) были зафиксированы и пресечены попытки продажи авиабилетов с украденных кредитных карт, сообщает АПА со ссылкой на AZAL.

Как говорится в сообщении, мошенники, обещая клиентам скидку в оплате, предлагали им соответствующие сделки и через украденные карты покупали авиабилеты авиакомпании. AZAL призывает пассажиров приобретать авиабилеты только у доверенных официальных партнеров авиакомпании либо же напрямую через сайт авиакомпании.