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Кандидат в президенты провалился на экзамене по родному языку

 

Кандидат в президенты Киргизии, директор местной компании "Шматрица" Руслан Джунусов выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог пройти экзамен на знание государственного - киргизского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную комиссии по госязыку страны.

«Для успешного прохождения теста претенденты на пост главы государства должны продемонстрировать уровень "выше среднего", набрав не менее 60 баллов из 100. "Джунусов показал результат в 46,1 балла», - уточнили в нацкомиссии.

В настоящее время экзамен на знание госязыка прошли уже два десятка из 59 объявивших о своем выдвижении кандидатов. Пока наивысшего результата сумел добиться известный в стране политик, журналист Адахан Мадумаров, который набрал 96,8 балла. На втором месте нынешний премьер страны Сооронбай Жээнбеков, во время тестирования он получил 94,6 балла.

Действующий президент Алмазбек Атамбаев не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.

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