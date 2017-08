Оливер Стоун: мы накануне мировой войны

Американский режиссер Оливер Стоун сравнил ситуацию с антироссийскими санкциями с преддверием Первой мировой войны. Об этом он написал в своем твиттере.

«Конгресс одобрил свои санкции против России на прошлой неделе: 419 против 3. Сенат не отставал: 98 против 2. Идиотское голосование, которое усиливает напряженность еще больше, в духе августа 1914-го», – заявил Стоун.

Кроме того, режиссер отметил, что Конгресс и сенат не учитывают того факта, что американская разведка может намеренно вводить их в заблуждение ради продолжения «сфабрикованного» противостояния с Россией.

«Не думают своей головой», – добавил он.

Congress passed its Russia sanctions last week, 419-3. Senate kept pace, 98-2. Idiotic vote raising tensions further a la August 1914.