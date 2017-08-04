Подписаться на уведомления
 

Пресс-служба ГАИ: «Рамиз Зейналов сопровождал президента Ильхама Алиева»

Автор: Отдел информации 

Сегодня ряд СМИ распространили заявление начальника Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана генерал-майора Рамиза Зейналова, прокомментировавшего резонансное ДТП с участием автомобиля, принадлежащего внуку вице-премьера Азербайджана Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву.

В сообщении со ссылкой на самого Рамиза Зейналова указывалось, что он принимал участие на совещании под руководством главы государства. Как заявили haqqin.az в пресс-службе ГАИ, Рамиз Зейналов не участвовал на совещании с участием президента, а всего лишь сопровождал И.Алиева во время его визита в регионы страны.

По просьбе пресс-службы ГАИ, haqqin.az вносит уточнение в предыдущую информацию по теме.

3184 просмотров


Старости
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Наша погода
Сегодня 38° / 23°
5 Авг 34° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 37° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Порошенко поблагодарил Евросоюз за новые санкции против России
Генпрокуратура взялась за коррупционеров в сельском хозяйстве
Азербайджанские снайперы сильнее армянских данные соревнований; фото
Пентагон потратил полмиллиарда долларов на безуспешные учения афганцев
Как Азербайджан будет сбивать армянские Искандеры Эксклюзивный комментарий Андрея Фролова
Президент Грузии: «В Грузии наступили времена Брежнева» резонансное заявление
Пресс-служба ГАИ: «Рамиз Зейналов сопровождал президента Ильхама Алиева»
Крушение самолета в Швейцарии: погибли три человека
Оливер Стоун: мы накануне мировой войны
Кандидат в президенты провалился на экзамене по родному языку
AZAL предупреждает: в Баку фальшивые авиабилеты
Евросоюз ввел новые санкции против России Обновлено
Навальному запретили баллотироваться в президенты России
Британия не выдаст зятя Березовского России
Саакашвили без документов прилетел в Польшу Реакция МИД; Обновлено
Стамбульские отели терпят миллиардные убытки
КНДР создаст водородную бомбу уже через полгода
Глава путчистов Турции: «Лучше бы я умер»
Центробанк: С манатом без изменений
Лавров отправляется в азиатское турне
Владелец «Чудо печки» остался в тюрьме
Дружи не дружи, а Курилы - врозь наш комментарий
Россия не против силового решения Карабаха эксклюзивный комментарий Никиты Кричевского
Германия считает, что США хотят выдавить российский газ
В Британии ищут мужчину, выигравшего десятки миллионов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться