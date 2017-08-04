Пресс-служба ГАИ: «Рамиз Зейналов сопровождал президента Ильхама Алиева»

Сегодня ряд СМИ распространили заявление начальника Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана генерал-майора Рамиза Зейналова, прокомментировавшего резонансное ДТП с участием автомобиля, принадлежащего внуку вице-премьера Азербайджана Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву.

В сообщении со ссылкой на самого Рамиза Зейналова указывалось, что он принимал участие на совещании под руководством главы государства. Как заявили haqqin.az в пресс-службе ГАИ, Рамиз Зейналов не участвовал на совещании с участием президента, а всего лишь сопровождал И.Алиева во время его визита в регионы страны.

По просьбе пресс-службы ГАИ, haqqin.az вносит уточнение в предыдущую информацию по теме.