Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с резонансным заявлением, сравнив нынешнюю Грузию со временами СССР эпохи Леонида Брежнева.

Маргвелашвили и правящая в Грузии партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" конфликтуют уже почти 3 года. С начала 2017 года этот конфликт набрал новые обороты – причиной стал проект конституционной реформы.

Это заявление правящая партия посчитала оскорбительным.

"Вчера Георгий Маргвелашвили нанес оскорбление лидерам правящей партии. Мы призываем всех не поддаваться и не отвечать на его оскорбительные действия", — говорится в заявлении парламентского большинства, которое сформировали депутаты от "Грузинской мечты".

Администрация президента не заставила себя ждать с ответной реакцией.

"Это вызывает сожаление и подчеркивает, что у правящей силы, имеющей конституционное большинство, действительно есть ощущение безальтернативности, и она не хочет слушать отличающиеся мнения. Об этом говорил президент Маргвелашвили и подчеркнул, что такое отношение характерно для стиля тоталитарного правления, что не должно повториться в нашей реальности", — сказала советник президента Грузии по политическим вопросам Пикрия Чихрадзе.