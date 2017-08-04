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Пентагон потратил полмиллиарда долларов на безуспешные учения афганцев

 

Пентагон потратил 457,7 миллиона долларов на обучение афганских сотрудников разведки, однако заметных результатов достичь не удалось. Об этом сообщает комиссия Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), пишет «Лента.ру».

В докладе отмечается, что американское оборонное ведомство заключило два контракта в период между 2010 и 2013 годами с двумя компаниями в Афганистане — Legacy Afghanistan R&D и Afghanistan Source Operations Management (ASOM). Всего в учениях приняли участие около 70 сотрудников Сил национальной безопасности и обороны Афганистана (ANDSF). Однако к заметным изменениям это не привело.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратил 94 миллиона долларов на форму для афганских военных, предназначенную для лесного ландшафта. При этом леса занимают всего два процента территории страны.

В конце июля Счетная палата США уличила Пентагон в выдаче несуществующему полицейскому управлению оружия и спецоборудования на 1,2 миллиона долларов.

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