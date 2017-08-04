Сегодня азербайджанские снайперы, участвующие в состязаниях снайперских пар в рамках конкурса «Снайперский рубеж» на Армейских международных играх – 2017, показав хороший результат, прошли в следующий этап соревнований, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Наряду с азербайджанскими снайперами в следующий этап соревнований прошли также снайперы из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Бангладеш и Монголии.
Снайперы из Армении, Ирана, Греции, Кыргызстана, Зимбабве, Индии, Таиланда и Южно-Африканской Республики, показав слабый результат, завершили борьбу в соревнованиях.