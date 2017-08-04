Генпрокуратура взялась за коррупционеров в сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства передало в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре материалы проверки, выявившей многочисленные нарушения в деятельности ООО «Билясуварское сельскохозяйственное производственное предприятие», сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Расследованием было установлено, что в компании из-за принудительного забоя мелкого рогатого скота, его продажи, а также выплаты заработной платы животными предприятию был нанесен ущерб в размере 19 тысяч 765 манатов, выявлен недостаток 1584 голов мелкого рогатого скота общей стоимостью 163 тысячи 388 манатов, а также скрыты от учета 3217 голов мелкого рогатого скота, стоимостью 25 тысяч 655 манатов.

Ввиду наличия оснований для подозрения должностных лиц компании в совершении незаконных действий, по факту возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью определения других виновных по данному делу, а также возмещения причиненного ущерба.