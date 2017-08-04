Генпрокурор США: "Утечки секретов должны прекратиться"

Утечки секретной информации в СМИ и представителям других стран приобрели ужасающий объём, превысив за полгода показатель за предыдущие три года, заявил генпрокурор США Джефф Сешнс, передает РИА Новости.

"Это нанесло серьезный урон интересам США и способностям спецслужб", — сказал он, отметив, что этот процесс необходимо остановить.

Сешнс заявил о необходимости проведения расследований по этим утечкам и призвал представителей власти, "включая Конгресс, ответственно отнестись к этому вопросу".

Прокурор также сообщил, что обвинения уже предъявлены четырем подозреваемым, однако в интересах следствия он не будет раскрывать детали. "Но утечки секретной информации должны быть остановлены", — подчеркнул он.

В свою очередь, директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что утечки секретной информации в СМИ поставили под угрозу безопасность страны, и пообещал "найти всех", кто это сделал.

"Я хочу отметить, что эти действия исходят не только от разведсообщества; они исходят от широкого круга источников, из правительства, включая исполнительную власть и Конгресс", — сказал Коутс. Он порекомендовал всем, у кого есть опасения в этой сфере — докладывать в соответствующие ведомства.

Директор нацразведки также сообщил о том, что ведомство может в дальнейшем усложнить процедуру предоставления доступа к секретной информации.

"Все, кто вовлечен в эту преступную деятельность, предает разведсообщество и американский народ. Я сделаю все, что в моей власти, чтобы привлечь эти личности к ответственности", — подчеркнул Коутс.

Ранее портал WikiLeaks опубликовал несколько частей пакета документов ЦРУ. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).