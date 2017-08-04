Прокуратура Грузии обратилась к Польше из-за Саакашвили

Главная прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Польши в связи с пребыванием в этой стране экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, передает ТАСС.

Об этом сообщил сегодня журналистам в Тбилиси заместитель начальника департамента по связям с общественностью Главной прокуратуры страны Георгий Грдзелишвили.

"В связи с визитом Саакашвили в Польшу главная прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Польши", - заявил он. Он не уточнил, идет ли речь о просьбе в задержании и выдаче Саакашвили.

Отметим, что 31 июля министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, выбранной экс-президентом для пребывания.