15-летний подросток утонул в пруду

Сегодня в Гедабеке в селе Шыных в пруду утонул 15-летний Пярвиз Аббасов, передает АПА.
Спасатели МЧС нашли тело утонувшего подростка и передали его родственникам.
Сегодня в Гедабеке в селе Шыных в пруду утонул 15-летний Пярвиз Аббасов, передает АПА.
Спасатели МЧС нашли тело утонувшего подростка и передали его родственникам.
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