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Япония испытала новейшую противокорабельную ракету видео

 

Министерство обороны Японии опубликовало видео с испытаниями новейшей сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Ракета XASM-3 была запущена с самолёта и успешно прошла испытание, сообщает flot.com.

Ракета разрабатывается компанией Mitsubishi Heavy Industries для замены предыдущих поколений ASM-1 и ASM-2. Индекс X в её названии как раз и обозначает экспериментальный образец, после принятия на вооружение она получит следующий по порядку номер ASM-3. Параллельно проводятся испытания и корабельной версии ракеты XSSM.

Ракета предназначена для поражения кораблей противника и, предположительно, будет преодолевать противоракетную оборону врага за счёт своей высокой скорости — более чем 3 Маха (скорости звука). Принято считать, что ракеты, летящие на скорости до 1 Маха, — дозвуковые, от 1 до 5 Махов — сверхзвуковые, более 5 — гиперзвуковые.

Ракета на дистанции до корабля противника несколько раз меняет высоту полёта над морем, последние несколько километров она снижается на минимально возможную высоту для усложнения её обнаружения и уничтожения. Кроме того, попадание в цель на уровне ватерлинии с большой вероятностью приведёт к затоплению корабля.

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