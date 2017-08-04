Подписаться на уведомления
 

Москва грозит Евросоюзу ответными санкциями

 

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Совета ЕС расширить санкции в отношении России, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД, передает РИА Новости.

"Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры. Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов. Решительно отвергаем и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний", — сказано в комментарии ведомства.

Напомним, что сегодня Евросоюз ввел санкции против троих россиян и трех компаний в связи с поставкой турбин Siemens в Крым.

473 просмотров


Старости
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Наша погода
Сегодня 38° / 23°
5 Авг 34° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 37° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

Германия обвинила Вьетнам в похищении бизнесмена
Москва грозит Евросоюзу ответными санкциями
Япония испытала новейшую противокорабельную ракету видео
15-летний подросток утонул в пруду
Прокуратура Грузии обратилась к Польше из-за Саакашвили
Генпрокурор США: "Утечки секретов должны прекратиться"
МВД о резонансном ДТП в Баку: Водитель будет привлечен к уголовной ответственности Эксклюзив
Порошенко поблагодарил Евросоюз за новые санкции против России
Генпрокуратура взялась за коррупционеров в сельском хозяйстве
Азербайджанские снайперы сильнее армянских данные соревнований; фото
Пентагон потратил полмиллиарда долларов на безуспешные учения афганцев
Как Азербайджан будет сбивать армянские Искандеры Эксклюзивный комментарий Андрея Фролова
Президент Грузии: «В Грузии наступили времена Брежнева» резонансное заявление
Пресс-служба ГАИ: «Рамиз Зейналов сопровождал президента Ильхама Алиева»
Крушение самолета в Швейцарии: погибли три человека
Оливер Стоун: мы накануне мировой войны
Кандидат в президенты провалился на экзамене по родному языку
AZAL предупреждает: в Баку фальшивые авиабилеты
Евросоюз ввел новые санкции против России Обновлено
Навальному запретили баллотироваться в президенты России
Британия не выдаст зятя Березовского России
Саакашвили без документов прилетел в Польшу Реакция МИД; Обновлено
Стамбульские отели терпят миллиардные убытки
КНДР создаст водородную бомбу уже через полгода
Глава путчистов Турции: «Лучше бы я умер»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться