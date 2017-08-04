Москва грозит Евросоюзу ответными санкциями

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Совета ЕС расширить санкции в отношении России, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД, передает РИА Новости.

"Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры. Разочарованы доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов. Решительно отвергаем и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний", — сказано в комментарии ведомства.

Напомним, что сегодня Евросоюз ввел санкции против троих россиян и трех компаний в связи с поставкой турбин Siemens в Крым.