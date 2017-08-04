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Германия обвинила Вьетнам в похищении бизнесмена

 

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ведомство примет меры для выявления и наказания виновных в предполагаемом похищении на территории страны гражданина Вьетнама, сообщает Handelsblatt.

Речь идет о попросившем убежища в Германии вьетнамском бизнесмене, которого на родине обвиняют в хищении нескольких сотен миллионов долларов. По словам Габриэля, при участии вьетнамских тайных служб бизнесмен был похищен и принудительно вывезен во Вьетнам.

Правительство Германии в среду, 3 августа, объявило представителя Главного управления по вопросам безопасности Вьетнама персоной нон-грата. Как сообщает издание, вьетнамское правительство не давало конкретных комментариев по поводу ситуации, а на государственном телевидении объявили, что мужчина уехал во Вьетнам по собственной воле.

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Германия обвинила Вьетнам в похищении бизнесмена
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