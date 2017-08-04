Названы даты и время начала матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и датским «Копенгагеном».

Первая встреча состоится 15 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. Ответная игра пройдет 23 августа на стадионе «Паркен» в Копенгагене и стартует в 22:45 по бакинскому времени, сообщает сайт датского клуба. «Копенгаген» уже начал продажу билетов на домашнюю игру.

Как известно, согласно правилам УЕФА, начиная с раунда плей-офф Лиги чемпионов, перед матчами звучит гимн Лиги чемпионов, который так любят футбольные болельщики. Таким образом, в Баку впервые официально прозвучит этот музыкальный хит европейского футбола.

Гимн Лиги чемпионов – это аранжировка произведения немецко-английского композитора Георга Фридриха Генделя под названием «Садок-священник», сделанная Тони Бриттеном. Впервые болельщики услышали гимн в 1992 году, когда Кубок чемпионов переименовали в Лигу.

Гимн исполняет академический хор церкви St.Martin’s in the Fields, расположенной в Лондоне. Музыкальное сопровождение — знаменитый Королевский филармонический оркестр.

Гимн Лиги чемпионов исполняется на трех официальных языках УЕФА — французском, немецком и английском. Он имеет несколько интерпретаций: короткая версия, которую болельщики слышат за считанные минуты до матчей, электронная версия, инструментальная и другие. Полная версия гимна длится 3 минуты и состоит из двух коротких куплетов и рефрена.