Пентагон рекомендует Трампу передать Киеву ракеты Javelin

Пентагон направил в Белый дом рекомендацию поставить Украине высокотехнологичные образцы противотанкового оружия, сообщает NBC News со ссылкой на трех американских официальных лиц.

Речь идет о поставках противотанковых комплексов Javelin на сумму около 50 миллионов долларов. Несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, Пентагон выступает за передачу Киеву противотанкового оружия, уточнили источники издания.

Кроме того, нерешенными остаются вопросы о том, передадут ли США комплексы Украине напрямую или через посредника, а также будут ли американцы обучать украинских военных использовать новое оружие.

"Это правильный ход. Я вижу здесь явное влияние министра обороны Джеймса Мэттиса", — заявил NBC News адмирал США в отставке Джеймс Ставридис.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения.