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Вашингтон выступил против независимости Иракского Курдистана

 

США выступают решительно против проведения референдума о независимости Иракского Курдистана, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" Бретт Макгерк, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас внимательно следим за референдумом, который, как сказали власти Иракского Курдистана, они хотят провести 25 сентября. Это то, по поводу чего правительство США выступает решительно против", — заявил Макгерк на брифинге.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне этого года объявили, что 25 сентября проведут референдум об отделении от Ирака.

Ранее вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что Курдистан не сможет стать независимым государством, если даже референдум состоится, и регион не может отделиться. Соседние с Ираком Турция и Иран также высказались против референдума, указав на возможные неблагоприятные последствия независимости курдов.

Референдум о независимости Иракского Курдистана будет иметь катастрофические последствия для страны и региона, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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