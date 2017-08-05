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В Тегеране пройдет инаугурация Роухани

 

Торжественная церемония вступления в должность седьмого президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, переизбранного на второй срок, пройдет в субботу в Тегеране. Глава исполнительной власти принесет присягу в здании Меджлиса, завершив таким образом двухдневную процедуру инаугурации, передает ТАСС.

Руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на этом посту в четверг. С этого момента фактически начался отсчет его четырехлетнего президентского срока.

В соответствии с конституцией, ходжатольэслам (духовный сан у мусульман-шиитов) Роухани прочитает и подпишет текст президентской клятвы, а затем выступит с краткой речью. После этого он встретится с главами зарубежных делегаций, приглашенных на церемонию.

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В Тегеране пройдет инаугурация Роухани
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