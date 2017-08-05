США начали процедуру выхода из Соглашения по климату

Соединенные Штаты начали процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальными измененими климата, который займет более двух лет, сообщает ТАСС.

Как объявил Госдепартамент, делегация страны в ООН передала соответствующее формальное уведомление генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, который является депозитарием соглашения.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна "поддерживает сбалансированный подход" к борьбе с глобальным потеплением, который предусматривает сокращение выбросов одновременно с поощрением экономического роста и обеспечением энергетической безопасности.

В Госдепартаменте напомнили слова президента США Дональда Трампа, объявившего о решении с 1 июня выйти из Парижского соглашения и заявившего, что американская администрация готова вновь стать его участником, но на особых условиях.