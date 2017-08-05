Туркменбаши едет в Азербайджан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8-9 августа посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает государственное информагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).
Вопросы проведения визита были обсуждены на заседании Кабинета министров страны.
По итогам предстоящих переговоров в рамках визита туркменского лидера в Азербайджан предусматривается подписание большого пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнерства в приоритетных направлениях.