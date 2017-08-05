Радость в России в связи с тем, что благодаря вмешательству главы Чечни Рамзана Кадырова из турецкой миграционной тюрьмы была спасена шестилетняя Лиза Уханова, затмила продолжающуюся трагедию. В тюрьме до сих пор находится полуторагодовалая девочка Амина Кочаари. И ее судьбой, судя по всему, никто особо не интересуется.

А между тем маленькая Амина тесно связана с Азербайджаном. Напомним, что известность это дело получило после публикации в haqqin.az. Наш сайт сообщил в середине июля, что еще 7 числа этого месяца в 01:35 рейсом Turkish Airlines из Стамбула в Баку должны были депортировать гражданскую семейную пару Евгения Кочаари (1990 г.р.) и Светлану Уханову (1993 г.р.), а также их детей Елизавету Уханову (2011 г.р.) и Амину Кочаари (2016 г.р.). Все они - граждане Российской Федерации.

Однако депортации в Азербайджан не случилось: в аэропорту турецкая полиция решила арестовать беглецов, которых, как оказалось, уже несколько недель разыскивали их родные на родине, в России.

И тогда же haqqin.az стало известно, что в Азербайджане проживают родственники Евгения Кочаари.

По одной из версий, Светлана и Евгений, прихватив своих детей, хотели примкнуть к боевикам ИГИЛ в Сирии. По другой, менее вероятной, попытались получить статус беженцев в Турции, как сирийцы. Но все, в том числе и дети, попали в турецкую тюрьму.

Благодаря активности биологического отца шестилетней Лизы и ее дедушки, а также помощи, оказанной главой Чечни Рамзаном Кадыровым, девочку удалось вызволить из тюрьмы в турецкой провинции Хатай, и переправить в Россию. Но ведь в заточении по воле родителей еще находится полуторагодовалая Амина.

Амина не виновата в том, что ее родители сделали такой выбор, но тем не менее находится в тюрьме. А между тем спасти ее можно. Нужно получить опеку над ребенком, доказав через суд, что ее родители хоть и живы и в своем уме, умышленно подвергают опасности здоровье и жизнь ребенка. В турецком суде этого вполне можно добиться.

Да, возможно, процедура займет какое-то время, потребует финансовых затрат, но это вполне реально, сообщили haqqin.az турецкие юристы.

Российская ветвь семьи Кочаари (удины по национальности) медлит. А на днях даже выставили за дверь съемочную группу одного из российских телеканалов. Может, отреагируют их родственники в Азербайджане? И ведь имеют полное юридическое право согласно турецким законам. Девочке полтора года, из которых два месяца она содержится в тюрьме. Откликнитесь, надо спасать ребенка.