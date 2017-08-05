Рогозин едет в Иран на встречу с Додоном

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин вылетел в Тегеран, где планирует встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном, об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Вылетаю из Симферополя в Тегеран во главе правительственной делегации России для участия в торжествах по случаю инаугурации президента Хасана Роухани», — написал он.

При этом вице-премьер указал, что в программе рабочей поездки — встреча с Додоном, которая пройдет в посольстве России.

Также Рогозин собирается провести переговоры с вице-президентом Ирана Сореном Саттари и членами правительства Ирана.