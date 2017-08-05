Подписаться на уведомления
 

К Роухани едет только Саргсян

 

Сегодня в Тегеране состоится церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

Как сообщает ParsToday-Armenian, из стран Южного Кавказа на церемонии инаугурации Хасана Роухани на уровне глав государств примет участие только Армения. Напомним, Азербайджан на мероприятии будет представлен на уровне спикера парламента.

Отмечается, что в церемонии примут участие 92 иностранные делегации, в их числе – 8 президентов, 19 председателей парламентов, 11 глав МИД, 35 спецпосланников президентов. Касательно нового правительства Ирана отмечается, что на неофициальном уровне говорится о том, что администрацию президента возглавит нынешний министр связи и ИТ Махмуд Ваези, который в начале 90-ых в качестве замглавы МИД участвовал в посреднической миссии Ирана в урегулировании карабахского конфликта.

2406 просмотров


Старости
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Президент Узбекистана: «Прокуроры – самые большие воры»
Наша погода
Сегодня 34° / 24°
6 Авг 36° / 24°
7 Авг 36° / 26°
8 Авг 38° / 26°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0206 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

ООН ужесточает санкции против Северной Кореи
В Баку посольская машина сбила пешехода
Шейх едет на инаугурацию Роухани
Спецоперация во Львове по освобождению заложников есть раненые; видео
Пресс-служба МВД: «За рулем Gelandewagen был Наиль Аллахвердиев» речь о внуке Али Гасанова
В Турции ограничили импорт химических веществ
В Кашмире ликвидировали боевиков
Путин под водой пошел на щуку видео
К Роухани едет только Саргсян
Рогозин едет в Иран на встречу с Додоном
Спасет ли Азербайджан годовалую Амину Кочаари? девочка 2 месяца в тюрьме
ДТП в Турции: десятки погибших и раненых
Армяне продолжают нарушать перемирие
Массовая драка в Ленкорани Есть раненые
Туркменбаши едет в Азербайджан
Тяжелая авария в Закаталах: двое погибли
США начали процедуру выхода из Соглашения по климату
В Тегеране пройдет инаугурация Роухани
Вашингтон выступил против независимости Иракского Курдистана
США не видят Асада лидером Сирии
В Сальяне автомобиль сбил пешехода
Европа страдает от аномальной жары
США перебросили в Эстонию штурмовики и боевые вертолеты
Пентагон рекомендует Трампу передать Киеву ракеты Javelin
Нефть снова дорожает
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться