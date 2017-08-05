К Роухани едет только Саргсян

Сегодня в Тегеране состоится церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

Как сообщает ParsToday-Armenian, из стран Южного Кавказа на церемонии инаугурации Хасана Роухани на уровне глав государств примет участие только Армения. Напомним, Азербайджан на мероприятии будет представлен на уровне спикера парламента.

Отмечается, что в церемонии примут участие 92 иностранные делегации, в их числе – 8 президентов, 19 председателей парламентов, 11 глав МИД, 35 спецпосланников президентов. Касательно нового правительства Ирана отмечается, что на неофициальном уровне говорится о том, что администрацию президента возглавит нынешний министр связи и ИТ Махмуд Ваези, который в начале 90-ых в качестве замглавы МИД участвовал в посреднической миссии Ирана в урегулировании карабахского конфликта.