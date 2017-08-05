В Кашмире ликвидировали боевиков

Индийские силовики в субботу ликвидировали трех боевиков террористической группировки "Лашкар-и-Таиба" в штате Джамму и Кашмир, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.

Боестолкновение произошло в ночь на субботу в районе города Сопор в округе Барамулла. Силовики проводили спецоперацию после получения информации о местонахождении боевиков. Окружив их, они предложили им сдаться, после чего началась перестрелка, продолжавшаяся до утра.

"Мы потребовали от террористов сдаться, но они открыли огонь, мы ответили тем же", — заявил журналистам в Шринагаре представитель армии Раджешвар Джамвал.

В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.