Накануне глава пресс-службы МВД Азербайджана полковник Эхсан Захидов, отвечая на вопросы haqqin.az о резонансном ДТП на проспекте Гейдара Алиева, повлекшем гибель ни в чем не повинных граждан, рассказал о проведенных в этой связи следственных мероприятиях.

Буквально несколько минут назад haqqin.az вновь обратился в пресс-службу МВД с журналистским запросом о следственных мероприятиях по установлению личности водителя злополучного Mercedes Gelandewagen.

Пресс-служба МВД Азербайджана заявила haqqin.az, что в результате проведенных следственных мероприятий и просмотра записей видеонаблюдения с камер в районе совершенного ДТП стало известно, что за рулем Mercedes Gelandewagen находился гражданин Наиль Аллахвердиев. Он будет привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, Наиль Аллахвердиев является внуком вице-премьера Али Гасанова, и, как неоднократно писали СМИ и очевидцы страшной трагедии, именно он находился за рулем автомобиля, совершившего ДТП, которое повлекло за собой гибель людей.