Во Львове правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, которых захватил пациент областной психиатрической больницы, передает УНИАН.

Для освобождения людей правоохранители штурмом взяли заблокированное помещение. Злоумышленник задержан, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

«4 августа, около 19.00, во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника психиатрической больницы, расположенной на улице Культпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу», - говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный - 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца - он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Чуть более месяца назад мужчину отпустили домой, однако по ходатайству родственников 4 августа в 11.00 он снова был помещен в медицинское учреждение.