Шейх едет на инаугурацию Роухани

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде едет в Иран, сообщает пресс-служба УМК.

Целью визита является участие в Тегеране в международной конференции «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы».

В конференции, которая проводится в рамках объявления Ильхамом Алиевым в Азербайджане Года исламской солидарности, примут участие депутаты Милли Меджлиса, представители науки и духовенства.

В рамках своего визита в Иран Аллахшукюр Пашазаде примет участие в инаугурации Хасана Роухани.