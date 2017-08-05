ООН ужесточает санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН рассмотрит в субботу проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведение этой страной ракетных испытаний. Проект резолюции подготовили США, сообщает Евроньюс.

Проект предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР определенной продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

Согласно документу, страны, которые уже заключили с КНДР контракты, должны будут завершить ввоз запрещенных товаров в течение 30 дней со дня принятия резолюции. Кроме того, в проекте запрещается создание совместных предприятий с КНДР.

В июле КНДР провела два запуска баллистической ракеты “Хвасон-14”, которая, по оценке Минобороны России, является ракетой средней дальности.