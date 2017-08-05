Армия Асада теснит ИГИЛ

Правительственные войска Сирии при поддержке ВВС отразили атаки террористической группировки "Исламское государство" на город Дейр-эз-Зор со стороны Макабир (район старого кладбища), сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.
По данным агентствам, защитники осажденного города ликвидировали всех боевиков, участвовавших в атаке на позиции армии.
Самолеты ВВС САР уничтожили опорные пункты и технику террористов в районе Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат, Макабер и Телль-Аллуш.
Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.