Жара в Баку не спадет

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 34-38°, в Баку ночью 24-26°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувеляна 26-27°, в Туркянах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27-28° тепла.