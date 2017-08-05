Fitch о росте экономики Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста экономики Азербайджана в 2019 году на 4,3 процента.

Согласно отчету Fitch, экономический рост поддержат крупные энергопроекты, в частности, вторая стадия разработки месторождения «Шахдениз», благодаря которой планируется удвоить добычу газа в стране.

«Более высокие цены на нефть помогли восстановить профицит счета текущих операций в первом квартале 2017 года впервые после третьего квартала 2015 года. Повышение цен на энергоресурсы и увеличение добычи нефти и газа в 2019 году помогут и в дальнейшем поддержать профицит», - говорится в отчете.

Аналитики Fitch подчеркивают, что в последние годы обменный курс маната был стабильным: «Стабильность обменного курса позволила смягчить инфляционное давление. Ожидается, что средний уровень инфляции в 2019 году составит 5%, а в 2017 году - 11,8%».