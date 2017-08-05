Российские военные ликвидируют последствия взрывов в Абхазии

Российские солдаты и саперы ликвидируют последствия взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское в Абхазии, передает РИА Новости.

Российские военнослужащие привезли пленку, которой заклеивают окна окрестных домов, пострадавших от взрывов. Рядом со складом находятся две пятиэтажки и множество домов частного сектора — окна и двери были выбиты взрывной волной.

Саперы же продолжают поиск и сбор снарядов и осколков, разлетевшихся после взрывов. Они предупреждают местных жителей, чтобы те не прикасались к взрывоопасным предметам.