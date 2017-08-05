Саакашвили будет бороться с Порошенко из Польши

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью передаче FACE2FACE на польском телеканале ZIK заявил, что находиться в Польше более правильно по отношению к Украине, чем оставаться где-то в комфортных условиях в США.

«Я нахожусь в Польше, дружественной Польше. Я сюда приехал по приглашению на несколько мероприятий, посвященных годовщине Варшавского восстания... Мне кажется, что более безопасно и правильно находиться ближе к Украине, чем оставаться где-то в комфортных условиях в США», – заявил политик, передает Gordonua.com.

Он отметил, что проблем с тем, чтобы покинуть США, у него не было.

Депутат правящей партии Польши Малгожата Гошевская заявила, что Саакашвили находится с визитом в Польше. Он принял участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.