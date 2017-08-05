Президент Армении Серж Саргсян, выступая на первом заседании новоизбранного парламента, заявил, что население Армении должно достичь 4 млн. к 2040 году за счет резкого улучшения демографической ситуации в стране. Его словам мало кто поверил в армянском обществе. И обнародованная на этой неделе официальная статистика недоверие к словам Саргсяна подтвердила.

Численность постоянного населения Армении по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года на 1 июля 2017 года составила 2 979,9 тыс. человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национальной статистической службы республики.

По состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество проживающих в стране снизилось на 15,2 тыс. человек. По сравнению с 1 января 2017 года численность населения снизилась на 6,2 тыс. человек, что обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 8,7 тыс. человек над естественным приростом населения – 2,5 тыс. человек.

За январь-июнь 2017 года число родившихся в этой стране детей снизилось на 6,6% или до 17 169. При этом число смертных случаев за отчетный период выросло на 2,1%, составив 14 709.

Многие эксперты отмечают, что данные официальной армянской статистики завышены. Но и они свидетельствуют, что численность населения Армении впервые с 70-х годов (!) составила меньше 3 млн. человек.

А причин для ухудшения демографической ситуации в Армении множество. Одна из них – экономическая ситуация. А тут еще и ужесточение санкций против России, в результате чего, по мнению армянского экономиста Вилена Хачатряна, в стране повысятся цены: «… Наш партнер №1 подвергается санкциям. В плане импорта Армения также является лидером по импорту товаров из РФ, причем не только российской продукции. Это также удар, что предполагает подорожание товаров».

О том, что перед Арменией на сегодняшний день стоят две серьезные задачи – безопасность и демография - заявил изданию «Терт» и депутат парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Мигран Акопян.

«Темпы миграции, низкий уровень рождаемости, действительно очень тревожны. Пришло время всем народом на общегосударственном уровне задуматься над решением вопроса демографии. Перед Арменией стоят две важнейшие задачи – безопасность и демография. Над этими двумя задачами государственный аппарат должен в течение ближайших лет работать», - сказал он.

Мигран Акопян отметил, что миграция крайне многослойное понятие и необходимо серьезное исследование для того, чтобы понять, почему люди мигрируют, поскольку рассматривать в качестве причины исключительно социальные проблемы неправильно.

Армянский депутат абсолютно прав. Граждане Армении покидают страну не только из-за социальных проблем. Есть еще и нерешенный конфликт. Родителям не хочется, чтобы их дети гибли в оккупированном Карабахе. Но еще одна проблема – дремучий национализм, который вынуждает немногочисленное неармянское население Армении (это не более 3%) уезжать из страны.

Недавний расстрел езидов в селе Шамирам Арагацотской области Армении это подтверждает. И хотя армянские журналисты сразу заявили, что расстрелявший людей тоже езид, дискриминация по национальному или религиозному признаку в Армении – известный факт. Недавно, к примеру, Ася Асанян, мать армянского военнослужащего из Гюмри езида Артура Асаняна, обвинила именно в этом армянские власти.

А чего стоит вопиющий случай, произошедший на этой неделе, когда делегация армянских детей из Стамбула была вынуждена покинуть Ереван. Как сообщает «Терт», представители армянской общины Турции покинули ежегодную летнюю программу «Ари тун» («Приезжай домой») министерства диаспоры и вернулись в Стамбул. Глава стамбульской команды Газар Сабунджу подтвердил информацию о том, что в Армении дети подверглись дискриминации и оскорблениям, и что они возвращаются в Стамбул.

Есть ли способ исправить демографическую ситуацию? В Армении нашли необычный способ и решили начать искать… «криптоармян».

Как поясняет ереванский сайт «Первый информационный», «криптоармяне» или «скрытые армяне» — условное наименование потомков западных армян, живущих на территории современной Турции, Сирии и других ближневосточных странах, но по политическим и иным причинам скрывающих свои армянские корни.

«Криптоармяне» в официальных документах фигурируют под турецкой, курдской, арабской, а также ассирийской идентичностью. В основном они говорят на турецком, курдском, арабском языках, но в некоторых районах они владеют также диалектом западно-армянского языка», - пишет издание. И в качестве примера публичных «криптоармян» называет футболиста сборной Армении Араза Озбилиза, турецкого профессионального футболиста Джана Арата, турецкого адвоката, юриста, писателя и правозащитника Фетхие Четин, турецкого политика, экс-премьер министра Турции Йылмаза Месута.

Захотят ли все они жить в Армении и решать демографическую проблему этой страны? Вряд ли. К тому же, как признается и сам «Первый информационный» (и что показал инцидент с детьми из Турции), в Армении отношение к «скрытым армянам» неоднозначное.

«Как правило, «скрытые армяне» до зрелого возраста не знают о своем происхождении. Но со временем они принимают решение вернуться к своим корням и обращаются к армянской церкви, чтобы креститься. Однако в церкви пока нет четкой позиции по отношения к криптоармянам. Мнение о «скрытых армянах» в армянском обществе также разделено. Одни считают, что, безусловно, следует крестить их и дать им возможность вернуться к своим историческим и религиозным истокам, а другие выступают против такого подхода, утверждая, что не стоит крестить мусульман в армянской церкви».

С таким подходом ждать даже к 2040 году увеличения численности населения Армении, о чем мечтает Серж Саргсян, не стоит.