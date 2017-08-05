Отменять новые экономические санкции США против России будет очень сложно, даже если Москва начнет выполнять требования Вашингтона. Об этом в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24" заявил посол РФ в США Сергей Кисляк, завершивший свою миссию в июле.

"Санкции экономические, про которые мы сейчас в последнее время много говорим, конструктивно сделаны так, что отменять их в американских условиях будет очень трудно. Даже если бы случилось так, что все их требования кто-нибудь решил выполнять.

Но все эти требования надуманные, кое-где даже хамоватые. Однако весь механизм сделан так, чтобы закон США не давал возможность развивать нормальность в экономических отношениях с нашей страной", — сказал Кисляк.