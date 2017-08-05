В плане развития туризма на Южном Кавказе Грузия является бесспорным лидером. В чем секрет успеха этой страны и когда Азербайджан сможет обогнать Грузию в туристической сфере? Об этом и многом другом в беседе с haqqin.az рассказала Марика Богверадзе, один из лучших грузинских туристических гидов, сотрудничающая с Национальной администрацией туризма Грузии и государственными организациями, которые занимаются продвижением Грузии, ее популяризацией за рубежом.

По словам Марики Богверадзе, в Грузии часто организовывают пресс-туры для журналистов, делаются телевизионные передачи. И она работает именно с такими группами. «Надо любить свою работу, свою страну, те места, где бываешь и которые показываешь туристам», - отмечает собеседник.

- В чем привлекательность Грузии для туристов?

- Привлекательность в том, что на относительно небольшой территории, которая покрывается однодневным переездом, можно очутиться в абсолютно разных климатических поясах: от альпийской зоны до пустыни. В Грузии есть все климатические зоны, кроме тропической.

В нашей стране разнообразие ландшафтов, что привлекает большинство туристов. Не надо забывать и про древнюю историю, сохранившуюся архитектуру и памятники.

У нас огромное разнообразие туров. Есть даже паломнические, и причем не только по христианским святыням. В стране всегда было много конфессий. Более чем трехтысячелетняя история связывает грузинский и еврейский народы, в Грузии сохранилось много древних синагог, здесь евреи никогда не знали притеснений.

Многих гостей, особенно из соседних стран, очень привлекает игорный бизнес (улыбается). В том числе и из Азербайджана и Турции. Приезжают и россияне.

Отдельное направление – бальнеологические курорты и медицинский туризм, который был незаслуженно отодвинут на задний план, но сейчас он набирает силу. Сейчас возрождаются известные еще во времена СССР курорты: Боржоми, Цхалтубо и др.

Я хотела бы еще сказать и про винные туры - очень много больших и малых виноделен, которые предлагают дегустации, различные мастер-классы по грузинской кухне, участие в сборе урожая и т.д.

Еще можно сказать о горнолыжных курортах. Их у нас уже четыре и с каждым годом добавляются новые трассы.

В стране великое множество отелей и хостелов, и они продолжают строиться.

- Грузия является лидером в сфере туризма среди стран Южного Кавказа…

- Некоторое время назад очень большой резонанс получил наш клип, посвященный встрече 6-ти миллионного туриста в Грузии в 2016 году. Он, кстати, завоевал несколько призов на престижных фестивалях. Так что да, Грузия является лидером и каждый год количество туристов увеличивается по нарастающей.

- У Азербайджана есть все то же самое, что есть у Грузии для привлечения туристов: природа, история, памятники, бальнеологические курорты (нет, правда, игрового бизнеса). Так чего же нашей стране не хватает?

- Мне сложно сказать. Грузия в последнее время у всех на виду и на слуху как раз благодаря деятельности нашей Администрации туризма. Возможно, в Азербайджане поздно вспомнили о туризме. В вашей стране есть энергоресурсы, а Грузия изначально была вынуждена искать источники дохода в бюджет. Правильную политику в этом отношении вело и прежнее правительство, а сейчас хорошо продолжает нынешнее.

Грузия тратит серьезные средства на популяризацию страны, на организацию поездок журналистов. Вот, кстати, у нас в прошлом году запустили проект Check in Georgia. Программа включала в себя серию масштабных мероприятий в целом по стране, которые привлекали гостей. Все это приносит свои плоды.

- Когда, на ваш взгляд, Азербайджан сможет обогнать Грузию по количеству туристов?

- Как грузинка, я надеюсь, что никогда (смеется). Но если серьезно, сложно что-то прогнозировать. Однако в Азербайджане организовываются очень интересные мероприятия и соревнования. Это помогает продвигать страну. У Азербайджана большой потенциал.