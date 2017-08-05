Сразу же после введения новых американских санкций Россия и Иран договорились о наращивании военно-технического и технологического сотрудничества. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyyet со ссылкой на источники в окружении вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Отметим, Дм.Рогозин участвует в церемонии инаугурации президента Роухани в Тегеране. В ходе своего визита российский вице-премьер провел встречу с министром обороны Ирана Хоссейном Дехганом о новых поставках вооружения.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник подписал пакет антироссийских санкций. Сенат США в минувший четверг принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. На прошлой же неделе Палата представителей Конгресса США одобрила этот документ подавляющим большинством голосов.