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Обнародована скандальная переписка посла: «Катар и Турция – наши враги»

Автор: Отдел информации 

В США обнародована скандальная переписка посла ОАЭ в США Юсуфа Утейбе, в которой дипломат выражает неприязнь своей страны к Катару и Турции. Об этом сообщает SABAH. Раскрыта переписка посла ОАЭ в США с журналистом New York Times, где он буквально заявляет об антагонизме во взаимоотношениях между ОАЭ и Турцией.

Утейбе считается важной фигурой в разжигании катарского кризиса. Считается, что посол лоббировал интересы ОАЭ и Саудовской Аравии в Вашингтоне.

Посол очень близок с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

Напомним, этот же посол Утейбе еще в мае выступил с еще одним скандальным заявлением в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, буквально сказав: «Он понимает только язык силы».

В своей переписке посол призывает американские СМИ больше писать о Турции в негативном свете, полагая, что большинство американцев не знает об истинных процессах в Анкаре. «В долгосрочной перспективе Турция является угрозой для нас», - заявляет посол.

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