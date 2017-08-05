И российский дипломат в Баку попал в аварию

Автомобиль российского дипломата Сергея Хрианина попал в ДТП в Баку. Автомобиль С.Хрианина марки “Skoda” с госномерами 004 D 042 столкнулся с автомобилем жителя Баку Орхана Ширинова. Об этом сообщает АПА.
Пострадавших нет. Ведется расследование.
Автомобиль российского дипломата Сергея Хрианина попал в ДТП в Баку. Автомобиль С.Хрианина марки “Skoda” с госномерами 004 D 042 столкнулся с автомобилем жителя Баку Орхана Ширинова. Об этом сообщает АПА.
Пострадавших нет. Ведется расследование.
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