Общественность Азербайджана продолжает обсуждать последствия резонансного ДТП в Баку с участием внука вице-премьера Али Гасанова – Наиля Аллахвердиева. Ранее пресс-служба МВД подтвердила haqqin.az информацию о нахождении внука вице-премьера за рулем автомобиля, устроившего ДТП, в результате которого погибло трое людей.

Однако многие пользователи социальных сетей и очевидцы события утверждают, что причиной ДТП стала гонка автомобилей, принадлежащих отпрыскам чиновников. С владельцем Геландевагена все уже ясно. А что насчет владельца второго автомобиля?

Как утверждают многие очевидцы события, водителем второго автомобиля марки Mazda с номерным знаком 99 FS 777 якобы является брат министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова – Самед Гейдаров.

Haqqin.az обратился с запросом в пресс-службу МВД Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе, данная информация не соответствует действительности и носит клеветнический характер. МВД располагает информацией о владельце второго автомобиля и проводит соответствующее разбирательство.