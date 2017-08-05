Азербайджанские моряки стали вторыми по итогам эпизода «Стрельба по плавающей мине» в рамках конкурса «Кубок моря-2017», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Согласно решению судейской бригады, по итогам выполнения этого эпизода первое место с результатом 50 баллов присуждено экипажу малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России», - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что второе место с 48 баллами занял экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, третье место (46 баллов) у экипажа ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, четвертое место (44 балла) у экипаа ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана.