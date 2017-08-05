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Следственный комитет России вызвал на ковер политолога по иску армян

 

Как сообщал ранее haqqin.az, известный российский ученый-историк, политолог Олег Кузнецов был допрошен в Следственном комитете по иску армян.

«4 августа я был допрошен в Следственном комитете по Западному административному округу Москвы в связи с монографией под названием «Транснациональный армянский терроризм в XX веке». Следователь по особо важным делам Следственного комитета по Западному округу Андрей Алексеевич Берлёв встретился со мной. У меня нет никаких претензий к работе следователя, все было в рамках закона.

Во время допроса стало известно, что 10 июля группа армян была на приеме у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Они рассказали ему, что моя монография разжигает межнациональную рознь, что является уголовно наказуемым. В связи с этим была подана жалоба. По российским законам жалоба не может быть подана в групповом виде. Она должна быть подана со стороны одного человека. Этим человеком стал юрист Рубен Степанович Киракосян. Он присутствовал на следствии со своим адвокатом», - заявил в интервью АПА О.Кузнецов после допроса.

Олег Кузнецов

По словам политолога, такой опытный юрист как Киракосян, должен знать, что монография, одобренная пленумом Высшего арбитражного суда РФ, не может быть экстремистской и потому не может разжигать межнациональную рознь и быть уголовно наказуемой: «По идее, в этом деле не может быть подана жалоба, следственный орган не может принять жалобу, и суд не может вынести решение по этому делу. Однако Киракосян  и его адвокат пошли наперекор закону. Они решили, что если попали на прием председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, то смогут и это. Что смогут поменять решение судебного органа в свою пользу незаконными путями».

По словам ученого-историка, следователь задал ему четыре вопроса. «Первый: действительно ли я являюсь автором этой монографии. На столе у следователя лежала интернет-версия моей работы. Второй вопрос был о том, принадлежит ли сайт, связанный с моим именем, мне. Третий вопрос: о чем моя монография, рассказать подробности.

Я сказал, что эта книга повествует о резонансных преступлениях армян. Об убийстве русского губернатора армянами, о деятельности армянских террористических группировок в Османской империи, сепаратистских группировок в Нагорном Карабахе.

Следователь спросил у меня, на какие источники я опираюсь в этой монографии. Я сообщил, что источники разные, в том числе и армянские. Например, одним из источников является энциклопедия, автор которой историк Сергей Саркисян, и называется она «Арцах-Карабах».

Но почему-то когда об этом пишет русский автор, это становится разжиганием межнациональной розни. Это просто смешно.

Последний вопрос следователя: где была издана монография. Я сообщил, что она опубликована в Баку, в Стокгольме переведена на английский язык и издана в Берлине. В Европе никакого ажиотажа в связи с монографией не было.

Следователь спросил о моем отношении к армянам. Я сказал, что мне жалко этот народ, что они сами являются жертвами международного террора. На сегодняшний день Армения – это колония Арцаха.

Берлёв затем заявил, что отправит монографию на экспертизу. Думаю, что процесс затянется. Точку ставить пока рано», - говорит О.Кузнецов.

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