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Ильхам Алиев написал в твиттере Обновлено

 

Президент Ильхам Алиев также написал в своем твиттере о снижении зависимости от импорта и экспортном потенциале страны.

«Азербайджан успешно реализует программы, направленные на снижение зависимости от импорта и расширение экспортного потенциала. Проводимая в Азербайджане социальная политика служит улучшению благосостояния населения». 

* * * 15:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал на своей странице в твиттере о снижении уровня безработицы и бедности.

«Развитие промышленности и сельского хозяйства снизит уровень безработицы и бедности. Благодаря продуманной экономической политике Азербайджан сохранил свои валютные резервы за шесть месяцев, добавив еще три миллиарда долларов. В первые шесть месяцев 2017 года в Азербайджан инвестировано пять миллиардов долларов».

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