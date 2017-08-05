Президент Ильхам Алиев также написал в своем твиттере о снижении зависимости от импорта и экспортном потенциале страны.
«Азербайджан успешно реализует программы, направленные на снижение зависимости от импорта и расширение экспортного потенциала. Проводимая в Азербайджане социальная политика служит улучшению благосостояния населения».
* * * 15:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал на своей странице в твиттере о снижении уровня безработицы и бедности.
«Развитие промышленности и сельского хозяйства снизит уровень безработицы и бедности. Благодаря продуманной экономической политике Азербайджан сохранил свои валютные резервы за шесть месяцев, добавив еще три миллиарда долларов. В первые шесть месяцев 2017 года в Азербайджан инвестировано пять миллиардов долларов».