По поручению президента Ильхама Алиева начальник Государственной службы безопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев принял участие в церемонии принятия присяги новобранцами в воинских частях СГБ. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт СГБ.

Мадат Гулиев поздравил личный состав от имени верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, пожелал удачи в ответственной и почетной задаче по охране Родине.

В завершение офицеры и молодые солдаты торжественно прошли под звуки военного марша перед трибуной, было сделано памятное фото.

По завершению церемонии М.Гулиев встретился с родителями солдат.