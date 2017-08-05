Саудовская Аравия направляет шиитов на Иран

Влиятельный иракский шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр потребовал у иракского правительства распустить военизированную организацию Хашд шааби, поддерживаемую элитным иранским Корпусом стражей исламской революции, сообщает France 24.

Садр выступил с речью среди тысячи своих сторонников после своего визита в Саудовскую Аравию, где он встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль-Саудом.

Напомним, Саудовская Аравия и Иран являются заклятыми врагами и конкурентами в регионе за главенство в исламском мире. В своей речи Садр потребовал у премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади расформировать Хашд шааби и «интегрировать в армию дисциплинированных членов организации». Садр также призвал власти «уменьшить арсенал вооруженных группировок».

В понедельник на прошлой неделе интригующая фотография начала циркулировать в печати и в социальных сетях, вызвав подозрения и различные теории заговора. На фотографии присутствовал виднейший иракский шиитский священник Муктада аль-Садр в суровом черном одеянии в тюрбане и сидевший напротив непринуждённо улыбающийся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который неуклонно превращается в фактического лидера Королевства. Ливанская газета «Аль-Ахбар», связанная с «Хезболлой», назвала этот визит «политической бомбой», заявив, что эта встреча раскрыла карты давних секретных отношений.