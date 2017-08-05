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Международные эксперты критикуют девальвацию маната и Межбанк

Автор: Отдел экономики 

В аналитической выкладке Fitch, размещенной на сайте рейтингового агентства, методология девальвации маната названа ошибочной. По оценке экспертов, ошибки в денежно-кредитной политике негативно повлияли на экономику Азербайджана.

Fitch подчеркивает несостоятельность реструктуризации внешних обязательств Международного Банка Азербайджана (МБА), нанесшей ущерб реноме государственного банка. Эти меры недостаточны для оздоровления Межбанка, - убеждены эксперты.

Хотя вместе с этим агентство все еще высоко оценивает «подушку безопасности» Азербайджана, ибо активы SOCAR составили 34,8 млрд. долларов, что составляет 88% ВВП. А план реструктуризации МБА в первую очередь направлен на сохранение активов ГНКАР. «Активы ГНКАР играют весьма важную роль в восстановлении макроэкономической стабильности Азербайджана», — подчеркивается в сообщении.

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