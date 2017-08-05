Международные эксперты критикуют девальвацию маната и Межбанк

В аналитической выкладке Fitch, размещенной на сайте рейтингового агентства, методология девальвации маната названа ошибочной. По оценке экспертов, ошибки в денежно-кредитной политике негативно повлияли на экономику Азербайджана.
Fitch подчеркивает несостоятельность реструктуризации внешних обязательств Международного Банка Азербайджана (МБА), нанесшей ущерб реноме государственного банка. Эти меры недостаточны для оздоровления Межбанка, - убеждены эксперты.
Хотя вместе с этим агентство все еще высоко оценивает «подушку безопасности» Азербайджана, ибо активы SOCAR составили 34,8 млрд. долларов, что составляет 88% ВВП. А план реструктуризации МБА в первую очередь направлен на сохранение активов ГНКАР. «Активы ГНКАР играют весьма важную роль в восстановлении макроэкономической стабильности Азербайджана», — подчеркивается в сообщении.