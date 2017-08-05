По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, «неустановленное лицо утром 4 августа 2017 года умышленно произвело не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в одного из учредителей и генерального директора Андрея Чернова, 1964 года рождения, в результате чего он скончался на месте, сообщает «Преступная Россия».

Следователи отрабатывают различные версии мотивов убийства, говорится в сообщении СКР. В данный момент ведется поиск убийцы.

Ранее «Преступная Россия» сообщала, что по мнению правоохранителей, убийство могло быть связано с бизнес-деятельностью погибшего.

По предварительным данным, убийство было совершено профессионалом. Как сообщает паблик Mash, киллер не оставил следствию ни одной улики. Судя по тому, что место для убийства было выбрано идеально, исполнитель несколько дней следил за гендиректором «Океанариума». На данный момент у следствия нет ни одной записи с камер или каких-то описаний от свидетелей.

Напомним, что киллер расстрелял 52-летнего предпринимателя, когда тот совершал утреннюю пробежку. Четыре пули попали в тело, после чего киллер сделал контрольный выстрел в голову жертвы. Полицию вызвала женщина, обнаружившая тело.

По данным «МК», следователи провели обыск по месту жительства Андрея Чернова и опросили его жену. По словам супруги, ее мужу никаких угроз никогда не поступало и она даже не предполагает, кому он мог перейти дорогу.

Погибший, у которого остались два взрослых сына (один из них работает замдиректора в океанариуме, который открыл его отец), является уроженцем Уфы. Океанариум в «Крокус Сити» он открыл вместе с партнерами в декабре 2016 года.

В Москве убит соучредитель и гендиректор «Крокус Сити Океанариума», 52-летний бизнесмен Андрей Чернов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет России.

По информации, убийство было совершено утром 4 августа в районе Филевского парка. Неизвестный не менее шести раз выстрелил в топ-менеджера и тот скончался на месте. Какие-либо версии произошедшего следствие не называет.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Чернова застрелили во время его утренней пробежки. По сведениям собеседника агентства, выстрелов было семь. «Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами», — добавил он. В то же время «Московский комсомолец» предполагает, что убийство могло быть заказным.

Отметим, что "Крокус груп" принадлежит известному азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову.