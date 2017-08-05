Грузия требует у Польши экстрадировать Саакашвили

Прокуратура Грузии обратилась к Польше с просьбой экстрадировать находящегося в данное время в Варшаве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Agenda.ge.
Как сообщал haqqin.az, накануне Саакашвили прибыл в Польшу из США, хотя ранее был лишен украинского гражданства. В настоящее время Саакашвили – лицо без гражданства, и обвиняется правительством Грузии в насильственном разгоне антиправительственных демонстраций в 2007-ом году, а также в организации нападений на редакцию телеканала «Имеди», за что и разыскивается грузинскими властями.